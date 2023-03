Bjorn Meijer ne regrette pas le choix du Club de Bruges : "Ca me réussit bien"

Le latéral néerlandais est en train de réussir sa première saison chez les Blauw en Zwart.

Qui pourrait-on sortir du lot à Bruges, en dépit d'une saison très compliquée ? Sans doute, le nom de Bjorn Meijer est l'un des premiers qui vient à l'esprit. Le latéral néerlandais s'est imposé sur son côté gauche et ne s'est pas loupé dans son adaptation après son départ de Groningue.

Dans une interview pour le média néerlandais NOS, il revient sur son intégration et sa saison au Club de Bruges. "Il y a de nombreux chemins pour arriver au sommet. Si vous avez confiance en vous, cela peut marcher", a déclaré Meijer. "Je pense qu'à Bruges, c'est aussi un peu plus calme qu'à l'Ajax, le PSV ou le Feyenoord par exemple. J'ai longtemps réfléchi quant à cette étape. Et cela se passe bien."

Avec Bruges, Meijer est également parvenu à rallier les 8e de finales de la Ligue des Champions. Malgré une élimination nette face au Benfica (7-1 score cumulé), il a marqué son premier (superbe) but dans la compétition lors du match retour. "Ce but restera à jamais gravé dans ma mémoire, même si le score du match était lourd. Dans l'ensemble, nous avons fait une très belle campagne", a estimé Meijer.