Lionel Messi sans voix après l'incroyable communion avec son public

Le capitaine de l'Argentine a de nouveau pu communier avec les fans, quelques mois après la victoire en Coupe du monde.

L'Argentine rencontrait le Panama ce jeudi dans le cadre d'un match amical. Pour l'occasion, Lionel Messi s'est offert un superbe but sur coup franc, sa 800e réalisation en carrière.

Les joueurs de l'Albiceleste ont ensuite pu, après cette victoire 2-0, célébrer leur titre de champion du monde avec leurs fans. Les images de communion dans le stade Monumental Antonio Vespucio Liberti ont déjà fait le tour du monde.

Sur les réseaux sociaux, Messi a écrit quelques mots, pris par l'émotion. "J’ai souvent imaginé ce que ça pouvait être de revenir dans mon pays en tant que champion du monde, mais maintenant je n’ai plus de mots pour expliquer ce que je ressens, combien je suis reconnaissant envers tous les gens pour leur amour… Ce sont des jours très très spéciaux et je ne peux que vous dire que j’ai un immense bonheur de voir tout le peuple argentin profiter et célébrer ce qui a été un autre succès de tous. Merci !", s'est exprimé le joueur.