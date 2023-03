🎥 L'Argentine fête ses héros : communion magique et un Messi record

Communion magique et ambiance magnifique au Monumental. Trois mois après leur succès en Coupe du Monde, les Argentins retrouvaient leur public à l’occasion d’un match amical contre le Panama. L'occasion d'assister au 800ème but de Lionel Messi en carrière. La Pulga a inscrit un joli coup-franc en toute fin de match (89e), après l’ouverture du score de Thiago Almada (78e).

En marge de cette partie, les champions du monde ont bien évidemment fêté ce titre dans une superbe atmosphère où 83.000 personnes étaient présentes.

ūüö® LIONEL MESSI FREE KICK GOAL ALERT ūüö®



Of course he scores in his first match for Argentina since the World Cup. ūüĎä



ūüé•: @TV_Publica



pic.twitter.com/rLTr04YemV