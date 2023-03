L'opération Haaland" est lancée

Une rumeur concernant Erling Haaland circule en Espagne et en Angleterre. Le Real Madrid souhaiterait faire venir l'attaquant norvégien au stade Santiago Bernabéu en 2024, rapportent le tabloïd The Daily Mail et Madrid AS.

Haaland réalise une première saison convaincante à Manchester City. Cependant, une clause de transfert deviendrait active dans son contrat à l'été 2024. Le Real Madrid devrait alors débourser entre 220 et 240 millions pour faire venir Haaland. C'est ce que le club espagnol s'apprête à faire et c'est pourquoi il s'est lancé dans l'opération "Haaland". Le Real Madrid, où nos compatriotes Thibaut Courtois et Eden Hazard sont sous contrat, serait déjà en train de se préparer. Des préparatifs pour faire face à la bataille du Haaland. Selon AS, l'arrivée du buteur est désormais une priorité pour le numéro deux espagnol. En effet, Haaland devrait succéder à Karim Benzema au club dans un peu plus d'un an. D'ici là, l'international français aura 36 ans. Aujourd'hui, le Real envisage de se "rapprocher" de Haaland afin d'être en pole position lorsque la bataille pour sa signature éclatera. Toutefois, cette rumeur n'a pas encore été confirmée par les grands médias espagnols et anglais. Le coéquipier de notre compatriote Kevin De Bruyne a déjà inscrit 42 buts en 37 matches cette saison. L'attaquant norvégien a également délivré cinq passes décisives.