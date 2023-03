Mike Trésor, deuxième meilleur passeur d'Europe : "Tout a changé grâce à Wouter Vrancken"

Le joueur du Racing Genk réalise une excellente saison. il s'est livré dans les colonnes du célèbre site Transfermarkt.

Auteur de 18 assists en 30 matchs de championnat cette saison, Mike Trésor est le deuxième meilleur passeur d'Europe. Des stats qui prouvent qu'il est enfin au mieux de sa forme, après une saison 2021-2022 bien plus compliquée.

Mis à l'écart de manière "injuste" par John Van Den Brom, Trésor explique que l'arrivée de Wouter Vrancken sur le banc de Genk a eu comme effet de lui donner l'élan nécessaire. "Tout a changé (avec lui). "Il m’a donné ma chance et il me fait confiance. Même s’il y aura toujours des matchs moins bons, je sais que la confiance est là, qu’elle est établie", explique Trésor à Transfermarkt. "C’est un coach qui comprend les joueurs qu’il a et qui sait ce qu’il veut faire avec. Ça facilite les choses pour tout le monde, les relations d'abord, mais aussi la compréhension de ce qu’on doit faire sur le terrain."

L'ailier de Genk a également parlé de la course au titre en Belgique. "Si c'est l'objectif d'être champion ? Oui. En début de saison notre objectif était de participer aux Playoffs, jamais d'être champions ou de rester premiers toute l’année. Mais quand on voit nos performances et le travail que l'on fournit, ce serait une grande déception pour tout le monde", a continué Trésor. "Même si on sait que ce ne sont pas toujours les meilleurs qui gagnent, on est la meilleure équipe, celle qui pratique le meilleur football depuis le début de la saison. Et on a aussi les meilleurs joueurs. C’est ce qui explique la position dans laquelle on est."

Quant à sa nouvelle valeur marchande (13 millions d'euros), Trésor la considère "réaliste." "On ne joue pas l’Europe, contrairement à d'autres clubs belges. Et puis je ne suis pas international non plus."