L'appel à l'aide d'Alphonso Davies : "Je me sens seul, je suis un perdant populaire"

Si les joueurs de football sont souvent considérés comme riches et gâtés, certains d'entre eux font un appel à l'aide pour décrire la santé mentale de certains sportifs de haut niveau. C'est aussi le cas d'Alphonso Davies.

Joueur du Bayern Munich et international canadien, Alphonso Davies vit la vie rêvée par des millions de fans de football à travers le Monde. "La vie parfaite" comme pourraient penser de nombreux amateurs de leur sport favori. Mais pour certains d'entre eux, ce n'est pas vraiment le cas. De plus en plus de sportifs de haut niveau dénoncent le fait que la santé mentale des acteurs majeurs du sport n'est pas toujours considérée et respectée.

De son côté, le joueur de 22 ans fait un appel à l'aide pour dénoncer la solitude qu'est la sienne après les entraînements. "La vie de footballeur professionnel est géniale, sans aucun doute. Pour se détendre et profiter de la vie. Mais après l'entraînement, il n'y a rien à faire. Pour moi, comme je n'ai pas de famille et que ma petite amie ne vit pas avec moi, je suis seul."

Entre les entraînements, les matchs et les règles d'hygiène de vie à respecter pour un sportif professionnel, les sorties entre amis sont rares, voire inexistantes. "J'ai probablement cinq amis. Je suis un perdant populaire. C’est un peu inquiétant de ne pas avoir quelque chose à faire et surtout quand tous vos amis ont une activité" a déclaré Alphonso Davies sur sa chaîne Twitch personnelle, son principal moyen d'occuper son temps libre.