Un dernier coup de théâtre pour la route : une équipe du top 6 limoge de son entraîneur...juste après l'avoir confirmé

La Gantoise sort des pires Playoffs de l'histoire depuis la refonte de la compétition. Danijel Milicevic vient d'en payer le prix.

A l'Union Saint-Gilloise, La Gantoise a résisté plus que prévu en faisant durer le suspense dans la course au titre au-delà de l'heure de jeu. Malgré une prestation plus acceptable que les précédentes, les Buffalos sortent de ces Playoffs avec le moral dans les chaussettes.

Neuf défaites en dix matchs, 32 buts encaissés et un stade désespérément vide : les Gantois ont paradoxalement atteint les Playoffs 1 la saison où ils étaient les moins avancés. Avec des conséquences assez lourdes.

La Gantoise fait machine arrière

Définitivement confirmé comme entraîneur principal après le C4 de Wouter Vrancken, Danijel Milicevic s'est sans doute offert un cadeau empoisonné en sécurisant la place de son équipe pour le top 6. Il vient d'être limogé.

KAA Gent zet samenwerking met Danijel Milicevic als hoofdcoach stop.



MEER | https://t.co/xAWudy1YfD

La Gantoise l'a confirmé ce matin : "Ces Playoffs se sont avérés être une énorme déception pour le club et ses supporters. La responsabilité de cela n'incombe pas uniquement à l'entraîneur, mais après une évaluation interne et dans l'intérêt de l'avenir, le club recherche un nouveau T1. Le noyau de joueurs sera également examiné plus en détail", peut-on lire dans le communiqué.

Après quatre ans dans le staff buffalo, le futur de Milicevic est très flou : "Dans les semaines à venir, il sera déterminé en consultation avec Danijel quel rôle il peut encore ou ne peut plus assumer au sein du club". L'ancien de Charleroi et de Seraing avait justement signé un contrat jusqu'en 2028.