Sa saison a marqué les esprits : un club français en pince pour Anthony Moris

Anthony Moris a sorti une saison magistrale pour mener l'Union Saint-Gilloise vers le titre. Sera-t-il encore de l'aventure la saison prochaine ?

Avec Guillaume François et Christian Burgess, Anthony Moris fait partie des trois seuls joueurs de l'Union à avoir à la fois connu le titre en D1B et le sacre de ce weekend au sommet du football belge (en plus de Sébastien Pocognoli qui vivait les dernières semaines de sa carrière de joueur il y a quatre ans).

Le gardien luxembourgeois en est désormais à plus de 230 matchs sous les couleurs unionistes. Il a pourtant déjà été cité sur le départ. L'été dernier, des bruits de couloirs faisaient ainsi état d'un potentiel échange avec le Standard et Arnaud Bodart.

Lens est sur le coup

Cet été, à un an de la fin de son contrat, Moris sera à nouveau convoité. Un nom nous revient d'ailleurs déjà : celui de Lens. Le Racing a ciblé le portier unioniste, sans toutefois que cela ne débouche sur une offre concrète pour le moment.

Il n'est pas anodin de voir les Artésiens s'intéresser de la sorte à un gardien de notre compétition. Leur entraîneur des gardiens n'est autre que Cédric Berthelin, qui connaît bien la Pro League pour y avoir lui-même joué, intégrant ensuite les staffs d'Ostende, Courtrai et Charleroi.

Lens a d'ailleurs accueilli des gardiens bien connus de notre compétition tels que Mathew Ryan et Hervé Koffi (ce dernier arrivant avant Berthelin) ces derniers mois. Mais contrairement à l'Union, Lens ne pourra pas se targuer de disputer la Ligue des Champions l'année prochaine, ni même la moindre Coupe d'Europe.