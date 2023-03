Un cadre de l'équipe nationale anglaise quitte le rassemblement pour subir une opération

Gareth Southgate ne pourra pas compter sur Phil Foden pour recevoir l'Ukraine, ce dimanche à 18h00. Le joueur de Manchester City souffre d'une crise d'appendicite et est retourné dans le nord de l'Angleterre pour subir une opération.

Selon les informations présentées dans le communiqué des Cityzens, le joueur de 22 ans manquera également la réception de Liverpool en Premier League le week-end prochain et ne connaît pas encore la date de son retour. Ce jeudi, il avait disputé les 12 dernières minutes de la victoire anglaise en Italie (1-2).

We can confirm that Phil Foden has withdrawn from the England squad after undergoing surgery.



Wishing you a speedy recovery, Phil 💙