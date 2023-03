Largie Ramazani explique les difficultés des U21 face à la Tchéquie

Largie Ramazani a affronté la République Tchèque avec les Diablotins, mais n'a pas pu aider son équipe à l'emporter. Il explique les difficultés rencontrées.

Les Espoirs poursuivent leur stage en Espagne, première étape sur la route qui doit les mener à l'Euro U21 l'été prochain. "Ca se passe bien, on vit ça tous ensemble avec le groupe. Il fait un peu chaud, mais ça va", explique Largie Ramazani (21 ans) aux canaux de l'Union Belge. "C'est vrai que je suis habitué à la chaleur avec Almeria mais parfois, c'est un peu trop".

Le grand talent d'Almeria (23 matchs) est monté à la mi-temps contre la Tchéquie, sans trouver la solution. "C'était une équipe solide et ils nous ont un peu surpris. Ils n'ont pas joué dans la tactique attendue", précise Ramazani. "Je crois qu'en seconde période, c'était un peu mieux au niveau de la circulation du ballon".

L'Euro est dans les têtes, et l'ancien de Manchester United veut en être. "C'est une chance unique. Je pense que tout le monde en rêve dans cette équipe et on veut y faire un bon résultat", affirme Largie.