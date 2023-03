🎥 Quatre Péruviens en garde à vue avant d'affronter le Maroc en raison d'une bagarre avec les autorités espagnoles

Le Pérou, défait 2-0 par l'Allemagne, et le Maroc, vainqueur 2-1 du Brésil, s'affrontent ce mardi soir dans le cadre d'une rencontre amicale qui se déroulera dans le stade de l'Atlético de Madrid. Pour ce match de préparation, les Péruviens pourraient cependant être fortement décimés.

En effet, une bagarre a éclaté ce lundi soir entre les joueurs de l'équipe nationale péruvienne et la police espagnole, devant l'hôtel où résidaient les joueurs. Des centaines de supporters péruviens ont décidé d'accueillir leurs héros nationaux en mettant l'ambiance, mais la situation est rapidement devenue incontrôlable.

La police espagnole, qui aurait confondu tout le monde, s'en serait pris physiquement à certains joueurs du Pérou, qui se seraient défendus en repoussant agressivement les autorités. Suite à cette altercation, les gardiens de but Pedro Gallese et José Carvallo, le milieu de terrain Yoshimar Yotun et l'attaquant Alex Valera ont été placés en garde à vue.

Incident between Perú National Team and Spanish police!!



My understanding, is that the Spanish police started something with Yotún and then Gallese and Valera defended him.



Will report more soon... pic.twitter.com/xJwdPtk3xl