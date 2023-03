Domenico Tedesco élogieux envers deux joueurs de son noyau

Après leur belle victoire vendredi en Suède (0-3) pour la première de l'ère Domenico Tedesco, les Diables Rouges se déplacent en Allemagne ce mardi soir.

Après sa première réussie face à la Suède (0-3), Domenico Tedesco va coacher les Diables Rouges pour la deuxième fois lors d'une joute amicale contre l'Allemagne à Cologne. Après avoir évoqué le Mannschaft, le sélectionneur de la Belgique a évoqué Koen Casteels et Romelu Lukaku.

"Casteels est un garçon intelligent. C'est un portier très grand, mais très technique aussi. Il possède un excellent jeu au pied. Quand je l'ai affronté avec mes équipes durant ma carrière de coach, on se demandait si on allait le mettre sous pression ou pas", a confié le technicien allemand dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws en conférence de presse.

"Lukaku ? Il était fier et super heureux après son triplé. Avant la Suède, il s'est bien entraîné et se sentait bien. Il est toujours concentré qu’il marque ou non. C'était important pour nous qu'il marque, mais ce n'est pas la seule chose sur laquelle nous le jugeons. Il est en bonne forme", a conclu Tedesco.