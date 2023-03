Contre l'Allemagne, Jan Vertonghen est entré dans un cercle très impressionnant

Sur la pelouse de Cologne ce mardi, Sterke Jan a fêté sa... 147e sélection avec les Diables. Un total impressionnant, qui le place dans un cercle particulièrement fermé.

Nouvelle génération des Diables, mais Jan Vertonghen est toujours bien présent. Ce mardi à Cologne, Sterke Jan a fêté sa 147e sélection avec les Diables : 140 titularisations, 7 montées au jeu. C'est peut-être ça le plus impressionnant.

Si 147 n'est pas un nombre rond qui attire l'œil et l'attention, il a cependant permis au défenseur du Sporting d'Anderlecht d'entrer dans un cercle très fermé. En effet, il a introduit Vertonghen dans le top 10 des joueurs européens ayant le plus de sélections nationales dans l'histoire.

Le record (d'Europe et du Monde) est bien entendu détenu par Cristiano Ronaldo et ses 198 sélections avec le Portugal. Il devance Sergio Ramos (180) et Gianluigi Buffon (176). Au niveau mondial, ce rassemblement a permis à Vertonghen de se hisser à la 42e place des joueurs les plus capés de l'histoire, à égalité avec l'Argentin Javier Mascherano et le Mexicain Rafael Marquez.

Top 10 UEFA des joueurs les plus capés

1. Cristiano Ronaldo (Portugal)* – 198 sélections

2. Sergio Ramos (Espagne) – 180

3. Gianluigi Buffon (Italie) – 176

4. Iker Casillas (Espagne) – 167

5. Vitālijs Astafjevs (Lettonie) – 166

6. Luka Modrić (Croatie)* – 164

7. Martin Reim (Estonie) – 157

8. Lothar Matthäus (Allemagne/RFA) – 150

8. Konstantin Vassiljev (Estonie)* – 150

10. Jan Vertonghen (Belgique)* – 147

* Joueurs n'ayant pas encore pris leur retraîte internationale