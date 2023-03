Onana en sentinelle, un Mangala absolument infernal... l'association gagnante de Tedesco en Allemagne

Amadou Onana et Orel Mangala ont livré une première demi-heure exceptionnelle. Le joueur d'Everton a fait office de véritable sentinelle, tandis que celui de Nottingham Forest a, sans cesse, harcelé ses opposants directs.

La victoire de la Belgique en Allemagne (2-3) s'est dessinée dans la première demi-heure, lors de laquelle les Diables ont livré une performance que l'on avait plus vue depuis quelque temps. Véritables organisateurs du jeu, Orel Mangala et Amadou Onana ont réalisé un grand match, mais surtout une première demi-heure exceptionnelle.

À deux, c'est mieux que tout seul ?

En Suède, Amadou Onana était le seul à faire office de véritable sentinelle devant la défense. Avec réussite statistique puisque les Diables se sont imposés 0-3, mais avec difficultés dans le jeu, notamment à la construction. Ce mardi soir, le joueur d'Everton était associé à Orel Mangala... on a adoré.

Cette association au milieu de terrain a amené des points positifs à tous les étages. En sortie de défense par exemple, les deux milieux de terrain amènent un impact physique capital et ont la qualité technique nécessaire pour relancer proprement. Dès la 2e minute, c'est Amadou Onana qui subtilise un ballon dans le rond central, le centre de Theate est le premier danger du match.

Peu avant le cap de la 10e minute de jeu, c'est au tour de Mangala de faire le travail dans le cœur du jeu. De Bruyne fait du De Bruyne et sert Lukaku, le break est déjà fait. Les récupérations et les relances sont de qualité, les deux joueurs de Premier League muselant totalement l'entrejeu de la Mannschaft.

Onana toujours en sentinelle, Mangala est infernal

Comme à Solna il y a quelques jours, Onana était le dernier rempart devant la défense des Diables. Sauf que cette fois, il avait autour de lui un joueur qui a gratté un nombre incalculable de ballons, qui n'a jamais cessé de proposer des solutions en sortie de défense... L'association entre les deux est très facile à décrypter, abominable à contrer.

Amadou est le 6, clairement. Autour de lui, Mangala harcèle sans cesse le porteur du ballon et devient absolument infernal pour son adversaire. Dans l'impact physique, le joueur de Nottingham Forest prend très généralement le dessus. Les constructions et les sorties de défense, en une voire deux touches de balle, ont été simplement trop rapides pour l'Allemagne.

Dans les petits espaces et sous pression, le joueur de 25 ans est resté calme, n'a pas commis d'erreur, a su protéger le ballon avec son corps avant de profiter du moindre espace pour faire souffler son équipe. La sur-domination du milieu de terrain belge s'est calmée aux alentours de la demi-heure de jeu, suite au changement forcé d'Hansi Flick, faisant monter un excellent Emre Can qui a rabattu, presque à lui tout seul, les cartes du match.

Cette association on l'a aimée, et on aimerait la revoir. Dommage pour les absents (on pense à Youri Tielemans) qui n'auront pas eu l'occasion de montrer ce qu'ils savaient faire dans cette configuration. D'autres tests seront très certainement faits dans le futur, mais Domenico Tedesco sait désormais qu'il peut se reposer sur ce duo au milieu.