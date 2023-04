Le RFC Liège, la force tranquille, poursuit sa marche en avant : "L'équipe sait qu'elle peut renverser une situation"

Ce dimanche après-midi, le RFC Liège a pris la mesure des U23 d'OHL (3-1) lors de la 31ème journée de Nationale 1.

Mené au score rapidement après une réalisation signée Agyapong (8e), le RFC Liège est revenu au score via Loemba (26e) avant d'être réduit à dix après le carton rouge de Lejoly, auteur d'une mauvaise sortie sur le buteur louvaniste (41e). Après plusieurs tentatives détournées par le gardien des U23 d'OHL, les Sang et Marine parvenaient à prendre les commandes de la rencontre à un peu moins de vingt minutes du terme. Bien servi par Mouhli, Lambot faisait mouche d'une jolie reprise (72e). Passeur, le numéro 10 liégeois faisait le break neuf minutes plus tard d'un joli enroulé (81e), 3-1.

À la fin, c'est Liège qui gagne. "Nous sommes contents de notre prestation même si nous avons été un peu surpris par OHL car ils ont joué un peu différemment par rapport à ce qu'ils font d'habitude sans oublier l'ajout de deux joueurs plus rapides qui n'étaient pas là les dernières semaines. Nous sommes parvenus à égaliser rapidement en profitant bien des risques pris par notre adversaire puis nous nous retrouvons réduits à dix. Quand les gardiens sortent de leur but, ils offrent une possibilité de marquer à l'attaquant adverse. Un mauvais réflexe qu'il faut travailler. Nous nous sommes alors réorganisés et avons profité des espaces laissés en seconde période sans laisser aucune occasion à notre adversaire. Et nous l'avons fait parfaitement", a confié Gaëtan Englebert à l'issue de la rencontre.

Le matricule 4 est toujours resté serein et n'a jamais été mis sous pression. "Un peu de stress à l'ouverture du score ou lors de l'exclusion ? Jamais même si cette rencontre pouvait être un piège. L'équipe est restée calme du début jusqu'à la fin car elle sait qu'elle peut renverser une situation. Nous sommes au top physiquement depuis des semaines et nous savions que nous aurions des occasions dans le jeu ou sur les phases arrêtées lors des 45 dernières minutes", a souligné le T1 des Liégeois.

Jérémy Perbet, comme la semaine dernière, débutait sur le banc. Une façon de faire souffler un peu le meilleur buteur des Sang et Marine. "Il avait enchaîné beaucoup de rencontres puis Jesse (Mputu) est bien revenu. Ce sont parfois des choix selon la forme des joueurs et on sait que l'on peut tout le temps compter sur Jérémy", a conclu Englebert.

Le RFC Liège a conforté sa deuxième place du classement avec 69 points au compteur et est revenu à cinq longueurs du leader, le Patro Eisden.