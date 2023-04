Le RWDM perd des plumes à deux semaines du choc

Sur la pelouse du Beerschot, le RWDM a laissé quelques plumes et voit Beveren revenir à 1 point. Dans deux semaines, les deux équipes se retrouveront pour un choc qui pourrait être décisif.

En clôture de cette 27ème journée de championnat, le RWDM se rendait au Beerschot. Les coalisés se devaient de prendre les trois points pour ne pas voir Beveren, large vainqueur sur la pelouse du RSCA Futures, revenir à un point. C'est raté.

Pourtant, le RWDM a ouvert la marque en tout début de seconde période via Yan Vogorovskyi (46', 0-1). Mais quelques minutes plus tard, les locaux égalisent via l'inévitable Van Den Bergh (56', 1-1). Plus rien ne sera marqué dans ce duel.

Le RWDM perd donc deux points et n'en a plus qu'un d'avance sur Beveren. Dans une semaine, le RWDM recevra le Beerschot avant de rencontrer Beveren dans un duel au sommet. Décisif ? Non peut-être.