MLS : Vanzeir voit son temps de jeu augmenter, Benteke est resté muet

Toujours pas de titularisation, mais 45 minutes pour Dante Vanzeir avec les New-York Red Bulls. Christian Benteke a joué tout le match avec DC United.

Les New York Red Bulls, avec Dante Vanzeir, se sont inclinés 1-0 sur la pelouse d'Atlanta United, ce samedi 1er avril 2023, dans le cadre de la 6e journée de MLS. Toujours pas de titularisation pour l'ancien de l'Union, qui a cependant disputé 45 minutes pour la première fois en match officiel depuis son arrivée sur le sol américain. New-York est douzième de la conférence Est avec 6 points. Atlanta est deuxième avec 13 points.

Christian Benteke a connu un début de saison bien plus réussi et compte déjà 3 buts pour DC United. Pas de nouvelle réalisation cette nuit néanmoins, le marquoir étant resté bloqué à 0-0 face à Chicago Fire. DC United occupe la 13e place avec 5 points. Chicago compte un point de plus.