Ramadan : Polémique dans un club de Ligue 1

Cette semaine, la FFF avait publié un communiqué afin de s'opposer à l'interruption d'une rencontre pour cause de ramadan.

L'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré aurait écarté Jaouen Hadjam car celui-ci aurait refusé de mettre le ramadan de côté ce dimanche, alors que les Canaris affrontent Reims, comme le rapporte Goal. L’entraîneur a demandé à ses joueurs musulmans de faire une exception les jours de match et de ne pas jeûner puisqu’il estime que cela les rend moins performants. Et si beaucoup de joueurs ont accepté, l'international algérien a dit non.

"Je les (les joueurs musulmans) ai rencontrés. On a discuté. On travaille de façon à ce que ça se passe bien et c’est souvent le cas. Il y a la volonté que le week-end, les joueurs soient au top pour faire gagner l’équipe", avait confié Antoine Kombouaré en conférence de presse.

A noter que sur son compte Twitter, le joueur a liké un message de soutien, ce qui ne laisse a priori pas trop de doutes concernant la véracité de cette histoire.