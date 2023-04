Une légende de Liverpool rend hommage à Leandro Trossard après sa nouvelle passe décisive

Malgré une trêve internationale en demi-teinte, l'ancien de Brighton impressionne depuis son arrivée à Arsenal, cet hiver.

Leandro Trossard est sur un petit nuage depuis son arrivée à Arsenal. Dans les rangs du leader de Premier League, l'ancien de Brighton a distillé ce samedi sa 7e passe décisive en 13 matchs, son 10e caviar depuis le début de la saison.

Alors qu'on attendait beaucoup du joueur de 28 ans, Leandro Trossard fut décevant lors de la trêve internationale. De retour à Londres, il a servi Gabriel Jesus pour le 3-0 des Gunners contre Leeds (4-1 score final). De quoi s'attirer de nouvelles éloges. Cette fois, c'est l'ancienne légende de Liverpool Steve Nicol (1981-1995) qui reste bouche bée.

"On voit qu'il est heureux d'être là et qu'il a énormément de qualités. Il est arrivé dans une équipe qui tournait déjà bien mais il est parvenu à rendre les joueurs autour de lui encore meilleurs. On ne s'attendait pas spécialement à ça de sa part lors de son arrivée. Il y a quelque temps, j'avais dit à un ami que c'était un bon joueur juste pour qu'il me laisse tranquille, mais je ne le pensais pas. Mon avis a bien changé aujourd'hui."