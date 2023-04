Moussa N'diaye en pleine confiance : "Le top 8, ça va le faire, et contre l'AZ aussi !"

Sur la pelouse d'Eupen, peu d'Anderlechtois ont fait un gros match. Majeed Ashimeru était le meilleur homme jusqu'à sa sortie, mais Moussa N'diaye était également en grande forme et a amené du danger en première période.

En fin de rencontre, comme tous les autres, Moussa N'diaye a souffert mais c'est sa vélocité face à Ignace N'dri qui a parfois évité à Anderlecht de prendre le bouillon. "La fin de match a été dure, on était à l'extérieur et on revenait de trêve internationale", explique le Sénégalais de sa toute petite voix en zone mixte.

S'il est discret dans la vie, N'diaye est très souriant mais aussi très confiant, maintenant que Brian Riemer lui offre du temps de jeu. "C'est tout ce que je voulais, continuer à jouer et prendre la confiance. Je suis content", sourit-il.

100% de chances contre l'AZ

L'état d'esprit de Moussa N'diaye ? Ne pas douter. "Vous vous rappelez qu'avant Villarreal, je nous donnais 100% de chances d'aller nous qualifier là-bas. Vous ne me croyiez pas", rigole le back gauche. "On l'a fait. Maintenant, le top 8, c'est pareil, ça va le faire".

Et désormais, Anderlecht veut continuer sa route en Conference League aussi. "Le focus, c'est le prochain match, mais bien sûr qu'on veut aller au bout. On a encore 100% de chances contre l'AZ, comme la dernière fois (rires)".