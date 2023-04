Jelle Vossen presque résigné : "C'est l'histoire de notre saison"

L'attaquant vétéran de Zulte Waregem a vécu une nouvelle cruelle déception, avec une défaite (0-2) face à l'Antwerp ce vendredi soir.

Après la défaite, Vossen se rendait quand même compte que quelque chose était possible face à l'Antwerp. "Il y a parfois des matchs où l'on s'aperçoit rapidement qu'il n'y a rien à faire, mais ce n'était pas le cas aujourd'hui", a-t-il déclaré au Nieuwsblad, avant de mettre le doigt sur le gros problème de Zulte Waregem.

"Malheureusement, c'est l'histoire de notre saison. Nous avons à nouveau eu une défaillance mentale et il s'agit une fois de plus de s'en remettre. On ne peut pas non plus dire que c'est dû à la mentalité, à l'enthousiasme ou à l'envie. De ce point de vue, nous étions vraiment bien. Malheureusement, nous n'avons pas pu apporter le niveau de qualité que nous voulions. Beaucoup de gens me disent qu'ils ne comprennent pas comment nous pouvons être classés si bas avec ce groupe. Mais nous y sommes et c'est uniquement parce que nous ne saisissons pas nos occasions et que nous sommes trop vulnérables sur le plan défensif."

Vossen peut nourrir des regrets. "A Genk et à Anderlecht, nous nous sommes en effet montrés beaucoup plus forts. Nous avons joué de très bons matches contre des équipes de premier plan et je pensais que nous n'aurions pas de problèmes. Malheureusement, nous n'avons pas non plus pris beaucoup de points à cette époque et c'est alors que nous nous retrouvons en difficulté."

Zulte Waregem est 17e, à trois journées de la fin du championnat.