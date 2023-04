Sanction très lourde pour Aleksandar Mitrovic après son altercation avec un arbitre !

Juste avant la trêve internationale, sur la pelouse de Manchester United, Fulham a été défait de manière frustrante et après avoir mené au score en quarts de finale de FA Cup. Vingt minutes avant le terme, alors que les Cottagers mènent toujours 0-1, une grosse altercation éclate.

L'entraîneur Marco Silva et l'ancien de Chelsea Willian sont exclus, ce qui ne plaît pas du tout à Aleksandar Mitrovic. L'ancien attaquant d'Anderlecht vient alors bousculer l'arbitre principal Chris Kavanagh, qui l'exclut à son tour.

Suspendu à Bournemouth il a y trois jours, le Serbe a découvert sa sanction ce mardi... et elle est logiquement salée. Il écope de 8 matchs de suspension (3 pour l'exclusion, 3 pour conduite violente et 2 pour propos injurieux), signifiant qu'il devrait être de retour le 13 mai à Southampton. Il ne restera alors que 3 journées de championnat.

