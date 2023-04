La Serie A en deuil, Sergio "Bobo" Gori est décédé

Il faisait partie de l'équipe d'Italie qui échoua en finale de la Coupe du monde 1970 au Mexique, face au Brésil de Pelé.

Sergio "Bobo" Gori est décédé ce mercredi à l’âge de 77 ans, des suites d’une longue maladie. L’Italien est l’un des six joueurs (Giovanni Ferrari, Filippo Cavalli, Pierino Fanna, Aldo Serena et Attilio Lombardo) à avoir remporté le championnat italien avec trois clubs différents : l’Inter Milan en 1965 et 1966, Cagliari en 1970 et la Juventus en 1977.

L'ancien attaquant a remporté la Ligue des champions et la Coupe intercontinentale avec l’Inter ainsi que la C3 avec la Juve.