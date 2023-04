📷 Dix joueurs avec un lien belge parmi les plus grandes valeurs marchandes en U23

Le CIES vient de publier le classement des 100 joueurs de moins de 23 ans à la valeur marchande la plus élevée en dehors des cinq grands championnats européens. Dix joueurs avec un lien belge y figurent.

La Jupiler Pro League est parfois décrite comme un championnat de transition, une passerelle vers les sommets du football européen. Dans nos frontières, de nombreux jeunes joueurs font leurs armes avant de casser la baraque aux quatre coins de l'Europe. Belgicains mais aussi Diablotins, notre championnat regorge de joueurs à très fort potentiel.

Cette semaine, le CIES a publié le classement des 100 joueurs de moins de 23 ans à la plus grande valeur marchande et qui n'évoluent pas dans un des cinq grands championnats. Le Portugal est, sans surprise, particulièrement bien représenté. Les trois places du podium sont occupées par Goncalo Ramos (Benfica, 70M€), Antonio Silva (Benfica, 66M€) et Gonçalo Inacio (Sporting CP, 62M€). La Eredivisie suit de très près avec cinq joueurs pour compléter le top 10 : Jurrien Timber (Ajax Amsterdam, 57M€), Kenneth Taylor (Ajax Amsterdam, 49M€), Xavi Simons (PSV, 47M€), Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam, 44M€) et Orkun Kökçü (Feyenoord, 34M€).

La Belgique très bien représentée

Au total, ce sont 10 joueurs avec un lien belge qui figurent dans cette liste. Certains évoluent en Jupiler Pro League, comme Zeno Debast et Raphael Onyedika. D'autres sont déjà à l'étranger, comme Johan Bakayoko et bientôt Maarten Vandevoordt, qui rejoindra Leipzig en 2024.

Maarten Vandevoordt (Genk) 20 millions d'euros

Johan Bakayoko (PSV) 19 millions d'euros

Zeno Debast (Anderlecht) 18 millions d'euros

Raphael Onyedika (Club Bruges) 18 millions d'euros

Bjorn Meijer (Club Bruges) 16 millions d'euros

Yari Verschaeren (Anderlecht) 15 millions d'euros

Victor Boniface (Union SG) 15 millions d'euros

Abakar Sylla (Club Bruges) 14 millions d'euros

Bilal El Khannouss (Genk) 13 millions d'euros

Simon Adingra (Union SG) 11 millions d'euros



De belles rentrées à prévoir pour les clubs de Pro League ! Lien de l'enquête : ICI