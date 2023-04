Un futur adversaire de l'Union sur les tablettes des plus grands clubs européens

Ce jeudi 13 avril, l'Union Saint-Gilloise se déplacera à Leverkusen pour le match aller de son quart de finale d'Europa League face au Bayer.

Dans les rangs du club allemand, un certain Jérémie Frimpong (22 ans). Arrière droit sélectionné avec les A des Pays-Bas, il connait une belle ascension. Il a disputé 36 matchs cette saison, pour 8 buts et 9 assists. Des stats impressionnantes.

Selon Fabrizio Romano, Frimpong intéresserait Manchester United, le FC Barcelone et le Bayern de Munich. Les trois clubs auraient eu des réunions avec l'agent du joueur.

Sous contrat jusqu'en 2025 avec le Bayer, Frimpong risque de faire parler de lui au prochain mercato. Il est évalué à 35 millions d'euros selon Transfermarkt. En attendant, l'Union devra bien le tenir à l'oeil.

Not just Manchester United. Understand FC Bayern and Barcelona have also had direct meetings with Jeremie Frimpong’s agent Jeffrey Lemmert 🚨🇳🇱 #transfers



Bayern priority is to decide on Cancelo in May; Barça situation unclear due to FFP.



Frimpong, on #MUFC list since October. pic.twitter.com/fuldE2bN3N