Le Cercle a déjà un oeil vers la saison prochaine

Le Cercle rendra visite à l'Antwerp ce week-end, avec pour but de conserver ses chances de terminer dans les huit premiers.

A l'approche du déplacement au Bosuil, les Groen & Zwart ont annoncé la prolongation de contrat d'Edgaras Utkus.

Le défenseur lituanien prolonge son séjour au Jan Breydel jusqu'en 2026, et ajoute ainsi trois années supplémentaires à son contrat actuel.

Utkus n'a disputé que deux matches avec le Cercle cette saison à cause d'une blessure aux ligaments croisés, mais le club a toujours confiance en son joueur : "Je suis très reconnaissant de pouvoir prolonger mon contrat au Cercle. En raison de ma blessure, j'ai eu du mal à me montrer cette saison et j'ai donc hâte d'être à l'année prochaine. Je suis heureux et j'ai l'impression de devenir plus fort jour après jour", a évoqué le joueur sur les canaux du club.

Le directeur sportif Carlos Aviña est également ravi : "L'histoire d'Utkus est un exemple de la coopération fructueuse entre l'AS Monaco et le Cercle. Malheureusement pour Edgaras, il s'est gravement blessé cette saison, mais il y a de la lumière au bout du tunnel. Par le passé, il s'est déjà révélé précieux pour le Cercle à tous les postes : défenseur central, 6 et même numéro 10."