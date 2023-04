L'anecdote croustillante de Victor Osimhen après son départ de Charleroi

Avant d'empiler les buts à Naples et de figurer parmi les meilleurs attaquants du monde, Victor Osimhen a transité de Charleroi vers le Lille OSC, où il s'est complètement révélé.

Dans une interview accordée à L'Equipe, Victor Osimhen s'est exprimé sur ses premiers pas avec Lille, qu'il a rejoint à l'été 2019 après une pige à Charleroi. Il raconte notamment sa rencontre avec Christophe Galtier, l'actuel coach du PSG.

"Ah, l’arrivée à Lille… C’était encore un autre niveau. Christophe Galtier entraînait. Dès le premier jour, il m’a demandé combien de buts j’allais inscrire lors de mes débuts. Je lui ai dit que j’allais en mettre deux. Il m’a dit : 'Ah oui, tu ne rigoles pas, toi !' ", se confie le Nigérian.

Il révèle également une anecdote sur le défenseur José Fonte, capitaine du LOSC, qui lui avait lancé un défi lors de ses débuts avec les Dogues. "Il m’a dit : 'Si tu marques vraiment deux buts, je t’emmène au restaurant.' Je lui ai répondu : 'OK, capitaine !'. Il m’a fait une passe décisive sur le premier but, Nantes a égalisé, puis j’ai marqué le but vainqueur à la 80e. Ce fut un tel shot d’adrénaline… Je n’avais encore jamais ressenti ça dans un grand stade. Et puis, match après match, tout s’est aligné."