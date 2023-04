Arnaud Bodart, le mur liégeois : "C'est mon job d'être là pour l'équipe"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège a pris la mesure de Genk (2-0) lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège l'a emporté grâce à un doublé de Philip Zinckernagel, mais aussi grâce aux huit arrêts décisifs d'Arnaud Bodart. Le dernier rempart liégeois a permis aux siens de garder le zéro derrière et de rester aux commandes de la rencontre. "Cela fait plaisir, c’est mon job d’être là pour l'équipe, c’est un travail collectif. On n’a pas trop bien commencé en subissant quand même un peu, puis on met un super but et aussi vite un deuxième, sur penalty. Cela donne un boost au niveau de la confiance et on prend le stade qui n’attendait que ça, avec nous. On s’est mis dans une bonne disposition même si on a un peu trop reculé en seconde période. Mais je pense qu’on progresse quand même, et le score n'a pas bougé (2-0)", a confié le portier du Standard de Liège.

Après le Club de Bruges, l'Antwerp, et Anderlecht, le matricule 16 s'est payé le scalp d'un autre cador de D1A à Sclessin. "Des prestations comme celle-ci, il faudrait en faire contre tout le monde car on a lâché trop de points trop facilement. Pour nous, il est toujours plus simple de jouer contre des équipes du top, mais si on veut voir plus haut, cela ne se joue pas que lors de ces matches-là…", a précisé le Rouche.

Le Standard a conforté sa sixième place au classement avec 52 points. Les troupes de Ronny Deila n'ont besoin que d'une unité pour assurer leur place en Playoffs 2, mais ne sont qu'à trois longueurs de la Gantoise et du Club de Bruges. "Le top 4 ? On ne sait jamais, mais il faudrait tout de même un gros miracle alors qu'il reste deux rencontres à disputer", a conclu Bodart.