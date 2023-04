Francis Amuzu ne vaudra plus jamais 8 millions d'euros

Francis Amuzu a rendu fou le Lotto Park ce dimanche. Il y a 8 mois de cela, le RSCA refusait 8 millions d'euros pour son ailier, et c'est à se taper la tête aux murs chaque semaine.

Le comptable du Sporting d'Anderlecht, quand il voyait récemment les finances dans le rouge et s'entendait dire qu'il fallait faire des économies de bouts de chandelles cette saison, devait repenser avec amertume à l'été 2022. Un été lors duquel Felice Mazzù faisait le forcing pour conserver Francis Amuzu pour des raisons probablement liées aux sonorités comparables de leurs noms de famille.

Plus sérieusement : qu'un coach veuille conserver un joueur qui avait commencé la saison en boulet de canon était bien sûr compréhensible. Mazzù n'est pas comptable, ni dirigeant. Que sa direction n'ait pas amené Francis Amuzu en vélo jusqu'à Nice à l'époque malgré les requêtes de son coach, c'est moins compréhensible.

Et il tire les coups-francs, maintenant...

Statistiquement, "Ciske" Amuzu réussit une bonne saison : il compte après tout déjà 10 assists toutes saisons confondues. L'arrivée de Slimani, notamment, lui fournit un partenaire idéal, capable de faire d'un centre moyen une occasion de but. Mais quand le centre est moyen et le joueur à la réception pas exceptionnel, difficile pour Francis d'être décisif.

© photonews

Amuzu est capable d'excellents centres. Parfois. Il est aussi capable de répéter les efforts et les débordements comme personne dans l'effectif du RSCA. Mais ses défauts sont rédhibitoires : à 23 ans, son incapacité à lever la tête, à se calmer dans les 16 mètres et à faire le bon choix entre tir, passe et centre est probablement là pour rester.

Francis Amuzu n'a aucune concurrence dans le noyau. C'est l'un des problèmes de Brian Riemer. Le Danois, toutefois, est fan de son n°7, qu'il voit potentiel Soulier d'Or "s'il devient plus efficace". Problème : plus personne n'y croit, et certainement pas le Lotto Park dont la patience s'effiloche au fil des occasions ratées. Le problème, c'est que ce genre de déclarations pousse peut-être Amuzu à en faire plus, toujours plus - trop, jusqu'à tenter une bicyclette surréaliste et...prendre un coup-franc idéalement placé qu'il envoie bien sûr dans le mur.

Refuser 8 millions d'euros pour Amuzu était une erreur comptable qu'Anderlecht ne corrigera plus jamais. Faire croire à Ciske qu'il peut devenir Soulier d'Or était une erreur humaine qu'il faudra corriger pour éviter que l'ex-international Espoirs veuille forcer, comme ce dimanche, une réussite qui le fuit.