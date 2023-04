Le cauchemar ne s'arrête plus pour cet ancien grand espoir du football anglais

Dele Alli vit un véritable cauchemar. Actuellement au Besiktas, où il ne répond pas aux attentes, l'ancien de Tottenham ne jouera plus cette saison.

Dele Alli (26 ans) était il y a peu considéré comme le next big thing du football anglais. Petit prodige polyvalent de Tottenham, il y disputera 269 matchs pour 67 buts, devenant l'un des leaders de la nouvelle génération anglaise (37 caps).

Mais depuis quelques années, la descente aux enfers est interminable. Transféré à Everton en 2022 pour 40 millions d'euros après quelques saisons décevantes, Dele Alli n'y convainc pas et est prêté cette saison au Besiktas.

Là, il ne joue même plus, et son coach est clair : le niveau de l'Anglais est tout bonnement insuffisant. Et maintenant, le coup de grâce : blessé à la hanche, Dele Alli ne jouera plus de la saison. Il va donc rentrer à Everton, et tenter de s'y remettre pour préparer la saison prochaine...