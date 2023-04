Mathew Ryan prévient Anderlecht : "Je dois gagner jeudi pour mes amis brugeois"

L'ancien gardien du Club et de Genk a quitté le FC Copenhague au mois de janvier dernier pour rejoindre l'AZ Alkmaar avec qui il affrontera le Sporting d'Anderlecht en quart de finale de la Conference League ce jeudi.

Sur une voie de garage au FC Copenhague, Mathew Ryan a atterri à Alkmaar en janvier. "Je voulais disputer plus de minutes de jeu. Depuis, j'ai retrouvé le plaisir de jouer et l'AZ était le bon choix", a confié l'Australien dans des propos relayés par Het Nieuwsblad après la défaite face au Sparta Rotterdam ce week-end (0-1). "Il est frustrant de commettre des erreurs et d'être puni pour cela. Nous allons à Anderlecht avec beaucoup respect ce jeudi, mais c'est aussi une excellente occasion de réagir après nos récents résultats qui sont décevants. Pour moi, c'est la première fois que je retourne en Belgique depuis que je l'ai quittée. J'ai toujours eu du mal contre Anderlecht mais mon meilleur souvenir brugeois est lié à cette équipe : la victoire en Coupe en 2015", a souligné le portier âgé de 31 ans.

L'ancien joueur du Club de Bruges aurait pu évoluer chez les Mauves. "J'aurais pu signer avec Anderlecht. C'était en 2017, mais il était encore tôt dans la période des transferts et j'ai refusé. Je ne me souviens pas des circonstances exactes, mais j'ai compris que les supporters de Bruges ne voulaient pas que j'aille chez le grand rival. Le Club de Bruges occupe une place particulière dans mon cœur. À Bruges, je ne connais plus que Brandon Mechele, mais j'ai encore beaucoup d'amis brugeois en dehors du terrain. Bien sûr, ils veulent que l'AZ gagne. Je dois gagner pour eux jeudi", a conclu Ryan.