Un bon coup en vue pour OHL ? "Si Leicester pense que je dois rester..."

Le joueur d'OHL Nathan Opoku a montré de très belles choses ce samedi face à Malines (4-1). L'attaquant ghanéen, prêté par Leicester depuis cet hiver, pourrait bien rester du côté de Den Dreef.

Auteur d'une très belle prestation face à Malines, Opoku est même parvenu à marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. "Je me contente de montrer ce que je peux faire et d'essayer d'apporter quelque chose, le reste c'est aux autres de décider", a déclaré Opoku après la rencontre.

Il ne verrait pas, en tout cas, d'un mauvais oeil la potentialité de rester encore un peu à Louvain. "Ni OHL ni Leicester ne m'ont encore parlé de la saison prochaine. Je n'ai aucune idée de l'endroit où je jouerai, mais si Leicester pense que c'est une bonne idée que je reste à Louvain une année de plus, c'est parfait."

En outre, OHL aura également le dossier Mario Gonzalez sur la table cet été. L'option d'achat de l'attaquant espagnol, propriété de Braga, est fixée à 2,75 millions d'euros.