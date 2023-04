Samir Nasri revient sur son passage à Anderlecht : "Marc Coucke a utilisé Kompany comme bouclier"

Le Sporting d'Anderlecht pensait avoir fait un coup en or quand, en juillet 2019, le club décide de recruter Samir Nasri. Douze mois et... huit matchs joués plus tard, le Français quitte le Lotto Park et prend sa retraite quelques mois après.

Samir Nasri est aujourd'hui pensionné de sa carrière de footballeur professionnel. L'ancien joueur d'Arsenal et de Manchester City, qui souhaite se lancer dans une carrière d'entraîneur, était ce lundi l'invité de Zack Nani, sur Twitch, pour l'émission "Zack en Roue Libre". L'ancien joueur d'Anderlecht est revenu sur le contexte de son arrivée au Lotto Park et sur ses 12 mois passés en Belgique.

"J'étais à West-Ham et je sortais de ma suspension (NDLR : pour dopage). Vincent Kompany m'appelle, me demande de jouer et de venir l'aider dans le staff, pour apprendre le métier. Après quelques matchs sans résultat, il a fait des choix tellement forts que le président du club (Marc Coucke) l'utilise comme bouclier. La saison précédente s'était mal déroulée pour Anderlecht, donc Vincent arrive et écarte beaucoup de joueurs qui avaient fait leurs preuves. Il s'est dit qu'avec lui-même, Nacer Chadli et moi, il avait trois joueurs d'expérience pour encadrer les jeunes."

Mais les choses ne se passent pas comme prévu pour les trois cadres. "Vincent recommence à souffrir des mollets, j'ai des problèmes de mollets aussi et Nacer, même s'il joue plus que nous, se blesse également. Quand on regarde cette équipe, il y avait Jérémy Doku, Alexis Saelemaekers, Albert Sambi Lokonga... de vrais prospects. Au bout de 2 ou 3 matchs, une polémique éclate comme quoi Vincent n'a pas ses diplômes. Il prend du recul et Anderlecht fait venir un entraîneur emblématique en Belgique: Vercauteren. On commence à récupérer des résultats mais je souffre d'une nouvelle déchirure. Je rate 6 semaines, Kompany me dit que le plus important sont les Play-Offs et que je dois prendre mon temps, mais le Covid est arrivé. Donc, je suis parti en vacances à Dubaï" conclut, presque hilare, le joueur qui mettra fin à sa carrière quelques mois plus tard.