Les piliers de l'AZ : deux ex-Brugeois, une machine à buts et des backs de folie

L'AZ défie Anderlecht ce jeudi soir, pour une place en demi-finale de la Conference League. Une équipe dont les Mauves devront se méfier.

L'AZ (qu'il ne faudrait idéalement pas nommer AZ Alkmaar, le "A" de AZ représentant déjà le nom de la ville) est actuellement 4e d'Eredivisie et arrive au Lotto Park sur une série un peu compliquée (1/9), mais fort aussi - comme Anderlecht - d'une qualification acquise de haut vol contre un géant européen, à savoir la Lazio Rome.

Plus tôt cette semaine, Walfoot a eu l'occasion d'en discuter avec Sébastien Pocognoli, champion en 2009 sous les couleurs de l'AZ. Mais cette équipe néerlandaise reste assez méconnue du public belge, malgré la présence de quelques noms qui lui rappelleront des souvenirs...

Mathew Ryan (ex-FC Bruges), le rempart

La rencontre face au Sporting d'Anderlecht aura un parfum spécial pour Mathew Ryan (31 ans), certainement le nom le plus connu des supporters belges. L'ancien du Club de Bruges est arrivé du FC Copenhague lors du mercato hivernal, et compte...100% de temps de jeu cette saison, tous clubs et compétitions confondus.

© photonews

Ryan a quitté le Club de Bruges avant la "renaissance" des Blauw & Zwart et leurs titres récents, mais a tout de même soulevé une Coupe de Belgique en 2015. Et sa rivalité de l'époque n'est pas oubliée : "Je veux gagner pour mes amis brugeois", lançait-il récemment. Après un passage réussi à Brighton, puis un rôle de doublure à Arsenal, Ryan s'est totalement relancé cette saison et compte bien rappeler ses qualités au public d'Anderlecht.

Jordy Clasie, capitaine...et Brugeois éphémère

Un autre ancien du FC Bruges évolue à l'AZ, mais il a bien moins marqué le public du Jan Breydel. Jordy Clasie (31 ans) signait pourtant en 2017 avec le statut d'international néerlandais confirmé, ayant cumulé 17 caps avec les Oranje avant son arrivée à Bruges. Il ne va pas répondre aux attentes, se retrouvant même souvent mis de côté en Playoffs.

© photonews

À l'AZ, c'est une autre histoire : Clasie, qui a rejoint Alkmaar en 2019, porte le brassard depuis cette saison. Dans son rôle de milieu défensif, il est un pilier du club néerlandais et a même pu retrouver (même si sans temps de jeu) l'équipe nationale des Pays-Bas. Une belle renaissance pour l'ancien brugeois.

N'diaye devra se coltiner Yukinari Sugawara...

Côté gauche, Moussa N'diaye est en pleine bourre avec le RSCA. Il aura fort à faire ce jeudi face à l'un des défenseurs latéraux les plus prolifiques d'Europe : Yukinari Sugawara (22 ans). International japonais (3 caps), Sugawara est le meilleur donneur d'assists de l'AZ depuis son poste de back droit.

...et Murillo, Milos Kerkez

Sugawara a son pendant côté gauche : Milos Kerkez (19 ans) est l'un des vrais wonderboys de cette équipe de l'AZ. Grand talent du centre de formation de Milan, Kerkez a déçu plus d'un fan lombard en quittant le club pour Alkmaar. Acheté 2 millions, il en vaut déjà cinq fois plus un an et demi plus tard. Et la Conference League lui réussit, avec 2 buts et 3 passes décisives en 8 matchs européens cette saison...

Vangelis Pavlidis, le serial buteur

Le danger n°1, et celui qui risque d'être à la réception des centres de Kerkez et Sugawara, c'est Vangelis Pavlidis (24 ans). Deuxième plus grosse valeur marchande de l'effectif (12 millions), Pavlidis compte 19 buts et 10 assists toutes compétitions confondues cette saison.

Après avoir manqué la majeure partie de la phase de poules pour une blessure à la cheville, Pavlidis a retrouvé l'Europe où il est en feu cette saison : un but à l'aller et au retour contre la Lazio Rome, après avoir distribué 4 buts et 5 assists plus tôt en préliminaires européens. La scène européenne lui réussit, et Pavlidis, encore un peu incertain le week-end dernier est fit : Anderlecht est prévenu.