On a parlé d'Anderlecht-AZ avec Sébastien Pocognoli : "Avantage Alkmaar, mais..."

Ce jeudi, Anderlecht défie l'AZ Alkmaar, ou plutôt l'AZ. Un quart de finale aller avant lequel nous avons discuté avec Sébastien Pocognoli, champion en 2009 avec le club néerlandais.

Actuellement entraîneur des U18 du Racing Genk, Sébastien Pocognoli a bien connu l'AZ Alkmaar, avec lequel il a été champion en 2009. Il aurait également pu croiser la route de son ancien club...en Youth League : l'AZ est demi-finaliste et réalise un parcours fantastique.

Un succès qui ne surprend pas Poco. "Genk et l'AZ travaillent en collaboration, on les connaît donc très bien. Je ne suis pas du tout surpris de leurs succès. La formation des jeunes aux Pays-Bas, c'est ce qui se fait de mieux en Europe, notamment avec l'Ajax Amsterdam", explique-t-il pour Walfoot. "De grands clubs européens se rendent à Alkmaar pour y observer leur travail".

En termes de qualité du noyau, Anderlecht et l'AZ sont comparables

La Belgique, cependant, a rattrapé son retard ces dernières années au niveau de la formation. "Quand j'étais jeune, l'exemple, c'était la formation française. Puis, à ma signature aux Pays-Bas, ils avaient pris le dessus. Mais actuellement, la Belgique a comblé ce retard, je le vois en travaillant avec des équipes de jeunes".

AZ ou Anderlecht ?

L'AZ et Anderlecht ont connu une trajectoire similaire : les deux clubs ont eu des soucis financiers et se sont recentrés sur leurs jeunes pour sortir de l'ornière. "L'AZ a fait faillite à l'époque de mon départ, c'est aussi pour ça que je suis parti. Mais on ne peut pas dire que le club ait connu le même trou de forme", nuance Pocognoli.

© photonews

"Certes, ils n'ont plus été champions mais c'était déjà exceptionnel. L'AZ a moins de pression et de médiatisation qu'Anderlecht. Mais ils ont continué à jouer l'Europe presque chaque saison". Et cette saison, Alkmaar joue le sommet du classement.

"Je dirais qu'ils font une meilleure saison qu'Anderlecht", estime l'ancien back de l'AZ. "Malheureusement, ils ont lâché la course au titre, mais ils jouent pour les tickets européens. En termes de qualité pure, le RSCA est probablement au même niveau, mais je dirais avantage AZ. Aussi parce qu'aller là-bas est très difficile".

Pocognoli, lui, devrait idéalement...soutenir le football belge et ses résultats si importants pour le coefficient. Mais en tant qu'ancien de l'AZ, du Standard et de l'Union, difficile de soutenir Anderlecht, non ? "Je suivrai ça avec beaucoup de détachement", sourit-il. "Je regarderai le résultat, et tant mieux si les clubs belges performent. Mais de là à dire que je soutiendrai Anderlecht, non. Que le meilleur gagne!".