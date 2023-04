Cyriel Dessers offre trois points cruciaux à Cremonese

L'attaquant belgo-nigérian a marqué ce vendredi soir face à Empoli dans une rencontre très importante en vue du maintien.

Cremonese, le club de Cyriel Dessers peut encore croire au maintien alors que sa première victoire cette saison datait de fin février. Le week-end dernier, Cremonese a vu l'espoir renaître en battant la Sampdoria - concurrent direct au classement - sur le score de 2-3.

Ce vendredi, Cremonese a pris trois points super importants face à Empoli grâce à l'ancien attaquant de Genk. Dessers a inscrit le seul et unique but du match, dès la 4e minute du match. Cremonese tiendra ensuite le coup. C'est le 6e but de Dessers en Serie A cette saison.

Cremonese est toujours 19e de Serie A, à 7 points de la Spezia, premier non-relégable. Il reste 8 matchs à Cremonese pour se sauver de manière totalement miraculeuse.