L'UEFA nomine des joueurs de l'Union et de Gand pour une distinction individuelle

Les clubs belges ont encore très bien presté, cette semaine, sur la scène européenne. La victoire d'Anderlecht, combinée aux partages de l'Union et de La Gantoise, offre à la Belgique la possibilité de battre un record historique au coefficient UEFA dès la semaine prochaine. Si la RUSG et les Buffalos ne sont pas parvenus à l'emporter, leurs joueurs ont marqué les esprits.

Premier buteur du match sur la pelouse du Bayer Leverkusen, Victor Boniface est nominé pour le prix du joueur de la semaine en Europa League. Il accompagne Marcel Sabitzer (Manchester United), Orkun Kökçü (PSV Eindhoven) et Federico Gatti (Juventus).

Who gets your vote? 🗳️🧐



⭐️ Marcel Sabitzer

⭐️ Orkun Kökçü

⭐️ Federico Gatti

⭐️ Victor Boniface@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL