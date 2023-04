Rik De Mil explique les difficultés de Roman Yaremchuk

L'Ukrainien n'a inscrit que deux petits buts depuis son arrivée. Loin du rendement attendu suite aux 16 millions dépensés.

Que ce soit sous Carl Hoefkens, Scott Parker ou Rik de Mil, Roman Yaremchuk connait une saison cauchemardesque à Bruges. En cruel manque de confiance devant le but, l'attaquant n'a plus été titularisé depuis le 10 février face à l'Union Saint-Gilloise. Le weekend dernier face à Seraing, il n'était même pas dans la sélection de Rik De Mil.

Interrogé sur son attaquant, le coach brugeois n'a pas accablé Yaremchuk, qu'il a d'ailleur réintégré au groupe pour le déplacement à Westerlo : "J'ai parfois lu que Roman ne travaillerait pas assez. Ce n'est pas du tout vrai. Il s'entraîne même l'après-midi pour s'améliorer. En fin de compte, la concurrence ici est extrêmement rude et nous devons faire des choix difficiles. Nous regardons alors qui a été le plus performant, ou qui est nécessaire pour battre l'adversaire". Pas non plus de quoi rassurer le principal intéressé, sous contrat jusqu'en 2026 avec le Club de Bruges.