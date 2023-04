Dos au mur, Zulte n'abdique pas et tentera le tout pour le tout contre Eupen : "Ce ne sont pas des paroles en l'air"

Seules deux solutions sont possibles pour Zulte - Waregem : un 6/6 salvateur ou une inexorable descente en Challenger Pro League. Première finale pour l'Essevee contre un concurrent direct : Eupen.

C'est maintenant ou jamais pour Zulte-Waregem, qui doit absolument remporter deux victoires lors des deux derniers matchs pour garder une chance d'évoluer en Jupiler Pro League la saison prochaine. L'Essevee est dos au mur et entame sa mission ce samedi, sur la pelouse d'un concurrent direct : Eupen.

Autant de spectacle qu'à l'aller ?

Il y a quelques mois, les joueurs de Mbaye Leye avaient livré une belle prestation contre les Pandas. Au bout d'un match spectaculaire, Eupen avait égalisé au bout du temps additionnel pour donner un score final peu commode : 5-5. Ce samedi, les enjeux sont tout autres.

Si Eupen peut officialiser son sauvetage en cas de victoire ou en cas de contre-performance d'Ostende, Zulte doit lâcher les chevaux et battre les Pandas, puis le Cercle. "Ce groupe n'a pas encore baissé les bras et ce ne sont pas des paroles en l'air. Nous y croyons encore, vraiment' a commenté l'entraîneur Frederik D'Hollander sur les réseaux sociaux du club, probablement pour motiver encore un petit peu plus les supporters qui feront le déplacement dans les Cantons de l'Est. Do or die.