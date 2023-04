Encore buteur, Cyriel Dessers peut-il devenir le héros de Cremonese ?

L'ancien attaquant de Genk a inscrit le seul but de la rencontre contre Empoli, ce vendredi soir. Décisif pour la deuxième fois en deux matchs, l'avant nigérian tente le tout pour le tout pour maintenir son équipe en Série A.

Fort de six buts et deux passes décisives en Série A, Cyriel Dessers est le joueur le plus prolifique de Cremonese. Passeur décisif lors de la victoire 2-3 sur la pelouse de la Sampdoria la semaine dernière, l'ancien attaquant de Genk a remis le couvert contre Empoli, ce vendredi soir.

Dès la 4e minute, l'avant nigérian a inscrit le seul but de la rencontre contre le 14e de Série A, permettant à Cremonese de s'offrir un baroud d'honneur dans le bas de tableau. La formation de Cyriel Dessers, qui ne comptait qu'un seul succès en 2023 et qui avait 12 points de retard sur le maintien, revient légèrement dans le coup et n'a plus "que" sept points à rattraper sur La Spezia.

Alors que tout le monde s'attendait à voir le club de Crémone basculer inexorablement en Série B, Cremonese revient légèrement dans le coup et redonne une lueur d'espoir à ses supporters. En grande partie grâce à Cyriel Dessers.