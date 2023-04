🎥 L'émotion de Brecht Capon

Si le KV Ostende prend l'ascenseur et va Ă©voluer en Challenger Pro League la saison prochaine, Brecht Capon a lui fait ses adieux au KVO.

Images émouvantes au KV Ostende, le défenseur latéral droit Brecht Capon remercie les supporters d'Ostende. Ostende est certain d'être relégué de la Jupiler Pro League et Capon, très ému, remercie les supporters d'Ostende sous les applaudissements.

L'OH Leuven a donné le coup de grâce à Ostende, qui est désormais certain de ne plus pouvoir jouer en Jupiler Pro League cette saison. L'équipe s'est en effet inclinée à domicile face à Louvain sur le score sans appel de 0-4. Les buteurs étaient Siebe Schrijvers, Nathan Opoku, Jon Dagur Thorsteinsson et Nachon Nsingi.