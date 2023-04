Un ancien flop du Standard poursuit sa grosse saison en France et ambitionne la Premier League dès l'année prochaine

Joueur du Standard la saison dernière, Niels Nkounkou a depuis déjà beaucoup voyagé mais semble enfin avoir trouvé chaussure à son pied : à Saint-Etienne, le joueur de 22 ans confirme enfin tout le bien dit de lui.

D'après les échos des presses françaises et anglaises, le Standard de Liège pensait avoir fait un très joli coup sur le marché des transferts la saison dernière en attirant un espoir des Bleus, Niels Nkounkou. Formé notamment à l'Olympique de Marseille, le jeune latéral gauche était alors prêté par Everton et nourrissait de grandes ambitions.

Niels Nkounkou est cependant tombé dans un Standard très malade, n'a pas évolué dans sa position préférentielle qui se trouve plus haut sur le terrain, plutôt comme piston, et n'avait impressionné personne. 25 matchs plus tard, il était reparti avec les Toffees, avant de connaître un prêt de six mois à Cardiff et de rejoindre Saint-Etienne au mois de janvier.

En Ligue 2, les Verts ont très mal débuté leur aventure et occupaient la zone rouge après une dizaine de rencontres avant de réaliser un superbe retour aux affaires et de désormais pointer à la 9e place. De bonnes performances qui ne sont pas étrangères à l'arrivée de Niels Nkounkou, titulaire pour la 12e fois consécutive ce lundi contre Grenoble.

L'ancien du Standard s'est d'ailleurs une nouvelle fois mis en évidence en inscrivant son cinquième but depuis son arrivée, lui qui compte déjà 7 passes décisives. Des statistiques qui lui permettent de rêver grand et d'entrevoir la Premier League la saison prochaine, si bien sûr le club de la Mersey parvient à y pérenniser sa place. Une chose est sûre en tout cas, Niels Nkounkou devrait passer un cap cet été et peut-être définitivement lancer sa carrière, à Everton ou ailleurs.