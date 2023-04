L'Union Saint-Gilloise va-t-elle refaire un coup à la Deniz Undav ?

L'Union Saint-Gilloise a jusqu'ici réussi de superbes coups sur le marché des transferts avec des moyens limités. Deniz Undav venait des divisions inférieures allemandes ; l'USG va-t-elle encore aller y chercher un talent ?

En 2020, Deniz Undav débarquait gratuitement de la D3 allemande à l'Union Saint-Gilloise. L'histoire a fait le reste : l'Allemand a inscrit 45 buts en 70 matchs et été transféré pour 7 millions d'euros à Brighton & Hove Albion.

Trois ans et trois saisons fantastiques plus tard, l'Union veut refaire un coup comparable : selon Bild, le club bruxellois aurait un accord avec Henok Teklab. Auteur de 8 buts et 11 passes décisives cette saison, Teklab évolue au Preussen Münster, en division...4 allemande.

Henok Teklab aurait déjà passé sa visite médicale à l'USG. L'ailier gauche est évalué à 200.000 euros sur Transfermarkt mais, comme Undav à l'époque, il arrive...gratuit, en fin de contrat du côté de Münster.