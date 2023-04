Ronny Deila impressionné par l'Union SG et Victor Boniface

L'entraîneur principal du Standard de Liège était au Lotto park ce jeudi soir pour assister au quart de finale retour d'Europa League contre l'Union Saint-Gilloise et le Bayer Leverkusen (1-4).

Ronny Deila aime bien aller assister en personne à des matchs. "Oui, je suis allé assister à la rencontre entre l'Union Saint-Gilloise et le Bayer Leverkusen. Un quart de finale d'Europa League aussi proche, cela aurait été fou de ne pas y aller. C'est toujours bien de continuer à apprendre et il y a toujours des références et des leçons à étudier dans ce genre de rencontres", a confié le T1 des Rouches. "C'était un match intéressant et la rencontre était plus serrée que le résultat ne le laisse supposer. Leverkusen était très bien organisé et discipliné, un adversaire coriace. Malheureusement, l'Union s'est faite sortir. J'aurais aimé qu'ils aillent le plus loin possible, c'est important pour le football belge", a souligné le technicien norvégien.

De quoi pousser le T1 des Rouches à décrocher un ticket européen pour vivre cela la saison prochaine. "J'étais en train de me demander quel genre d'atmosphères nous aurions si nous étions présents sur la scène européenne. Nous avons le potentiel d'être en Conference League et de bien performer", a-t-il ajouté. "Nous avons encore un long chemin à parcourir et nous devons nous inspirer de clubs comme l'Union. Ils n'ont pas de meilleurs joueurs que nous, mais ils sont réguliers, s'améliorent et se perfectionnent de semaine en semaine. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait."

Même s'il a été moins performant ce jeudi, Victor Boniface a été le mister Europe de l'USG cette saison avec 11 buts et 2 passes décisives au compteur. Ronny Deila n'est pas surpris par l'évolution du Nigérian qu'il avait failli avoir sous ses ordres à Valerenga. "Je n'ai pas fait beaucoup d'erreurs dans ma carrière au niveau des transferts, mais ne pas l'avoir signé fait partie de mes plus grands regrets. Je suis le gars qui l'a fait venir en Norvège pour un test à Valerenga. Il est venu en Espagne avec nous mais j'avais déjà assez de joueurs au niveau de mon compartiment offensif. Nous ne lui avons pas offert de contrat et il a ensuite rejoint Bodo/Glimt. La suite de l'histoire, on la connaît. Une grosse erreur de ma part ! Il était déjà très bon en Norvège, mais désormais il est énorme. C'est impressionnant ce qu'il a réalisé sur la scène européenne cette saison. Dès qu'il a le ballon, tout le monde peut sentir qu'il va se passer quelque chose. L'Union va avoir du mal à le conserver", a conclu Deila.

L’été dernier, l’Union avait cassé sa tirelire en dépensant 2,2 millions d’euros pour le signer. Les Bruxellois devraient certainement le revendre au moins 7 fois plus. Des cadors italiens comme Naples et l’AC Milan sont sur les rangs sans oublier des clubs de Premier League.