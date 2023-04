Première inédite pour Zulte Waregem lors de son ultime bataille

Dimanche vers 20h20, une fête populaire peut éclater à Waregem ou alors des milliers de supporters peuvent semer le chaos à l'Elindus Arena.

Jelle Vossen a été clair après la victoire 1-5 à Eupen. Il a lancé un appel aux supporters pour qu'ils fassent régner la folie contre le Cercle de Bruges lors de la dernière journée de championnat.

La première partie du "défi" est déjà réussie, puisque pour la première fois, l'Elindus Arena sera comble, la rencontre contre les Brugeois se jouera à guichets fermés.

© photonews

Les joueurs ? Ils y croient. "Contre Eupen, nous avons montré que nous avions plus de qualités qu'eux. Ils ne sont pas mauvais, mais nous étions la meilleure équipe. Nous devons donc continuer à croire que nous allons nous sauver", a déclaré Zinho Gano.

Jelle Vossen parle d'ultime bataille. "Nous avons été en position de relégable presque toute la saison et continuellement au cours des trois dernières. Ce serait donc une grande apothéose de nous sauver lors de la dernière journée."

Et Ruud Vormer ? Il revient en forme juste à temps. "Je ne sais pas si nous aurions été plus haut sans ma fracture de la clavicule. C'est difficile de dire cela à propos de soi-même, mais c'est peut-être le cas. Il ne nous reste plus qu'à terminer. Nous devons gagner contre le Cercle de Bruges et mes amis du Club de Bruges le feront contre Eupen. Je veux rester ici, c'est une obligation". Un sentiment qui résonne également chez l'entraîneur : "Il n'y a qu'un seul scénario idéal pour dimanche : la victoire."