Formé au Standard, un tout grand talent belgo-portugais pourrait signer en Angleterre

Diego Moreira (18 ans) était considéré comme l'un des plus grands talents de l'Académie du Standard de Liège. Né à Liège et petit-fils de l'ancien joueur du Standard Helmut Graf, Moreira a été formé au Standard jusqu'en 2020, année durant laquelle il rejoint Benfica.

Actuellement actif avec l'équipe B de Benfica, il compte 2 apparitions avec l'équipe A mais quittera le club librement en juin, en fin de contrat. Fabrizio Romano, le spécialiste du mercato, affirme que le choix du Belgo-Portugais se porterait sur Chelsea.

Chelsea are closing in on deal to sign talented winger Diego Moreira [born in 2004] on free transfer from Benfica — he will join in July. 🚨🔵🇵🇹 #CFC



Deal at final stages as Record reported; Chelsea believe he has very interesting potential.



