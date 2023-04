"Je veux montrer que je suis un bon gars" : Dante Vanzeir donne sa version des faits

Acteuellement suspendu, Dante Vanzeir a raconté ce qu'il s'était vraiment passé selon lui. Il nie notamment avoir utilisé le mot "nègre".

Accusé d'avoir tenu des propos racistes envers l'attaquant des Earthquakes Jeremy Ebobisse, Dante Vanzeir est dans la tourmente en MLS. Suspendu six matchs, l'attaquant des New York Red Bulls en a profité pour donner sa version des faits à Sporza : "Je vais vous dire exactement comment cela s'est passé.... L'arbitre siffle une faute, après quoi j'entame une discussion avec lui. J'ai alors dit "singe", mais dans le sens de "clown", "idiot". Parce que j'avais l'impression qu'il avait pris la mauvaise décision".

Le Diable Rouge estime que sa colère a été mal interprétée : "Je n'ai jamais envisagé que ce mot puisse être offensant pour l'un de mes adversaires. J'étais en train de grogner pour moi-même et j'ai mal évalué l'impact de ce mot. Dans notre langue, ce mot est plus souvent utilisé avec une intention qui n'est pas du tout raciste".

Dante Vanzeir est tout de même conscient d'avoir heurté beaucoup de monde : "Après coup, je me suis rendu compte de l'impact que cela pouvait avoir, je me suis rendu compte que j'avais blessé des gens avec ce mot. Je tiens donc à m'excuser à nouveau pour les mots que j'ai utilisés. Je veux montrer que je suis un bon gars, que dans ma tête et dans mon cœur, je suis libre de tout racisme". Malgré le profil bas affiché, il faudra sans doute du temps pour regagner la confiance de ses coéqupiers et de ses propres supporters.