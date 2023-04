Les supporters de Lens ont presque "fait une Charleroi" : "Ca m'a vraiment énervé, on sait que c'est interdit !"

Le Racing Lens a roulé sur l'AS Monaco ce samedi, mais la rencontre a été brièvement arrêtée. Franck Haise, coach des Sang & Or, était furieux.

Rappelez-vous, face aux...Sang & Or du KV Malines : le Sporting Charleroi menait au score (1-0) et la rencontre avait été arrêtée suite à un jet de fumigène sur le terrain, forçant l'arbitre à renvoyer tout le monde au vestiaire après des premières interruptions par de la pyrotechnie.

Ce samedi, le Racing Lens menait confortablement 2 buts à 0 face à l'AS Monaco quand, à la demi-heure, les Ultras du club ont embrasé Félix Bollaert pour fêter leurs 30 ans. Pas de protestation cette fois mais bien une célébration, avec le même résultat : l'arbitre de la rencontre a interrompu le match quelques instants.

Peu après la reprise, de nouveaux pétards et fumigènes étaient lancés, et on voyait alors Franck Haise, coach du Racing Lens, très frustré. "Oui, j'étais en colère, je vous le dis. On sait que c'est interdit ! On peut faire une belle fête sans ça, les supporters le savent. Il ne faut pas tout confondre", regrette-t-il au micro de Prime Video.