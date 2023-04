Lois Openda met tout le monde d'accord : "Il a fait un match énorme !"

L'attaquant de Lens est en grande forme. Ce samedi, il a marqué un doublé en un quart d'heure lors de la victoire face à l'AS Monaco (3-0).

Après cette nouvelle grande performance de Lois Openda, le coach de Lens, Franck Haise, n'avait pas d'autre choix de couvrir son joueur d'éloges.

"Loïs Openda est décisif sur les trois buts (il a également donné un assist ce samedi, ndlr) et il est en forme depuis très longtemps, mais tout le monde a fait un match énorme", a jugé Haise en conférence de presse. "C’est un jeune joueur qui a encore beaucoup appris cette saison, et elle n’est pas terminée ."

La progression d'Openda est certes impressionnante, mais il évolue cette saison dans un environnement propice, dans un club qui joue encore le titre en Ligue 1 et qui réalise une magnifique saison.

"Au bout de 30 minutes, je me suis demandé si nous pourrions garder ce rythme et nous avons continué assez longtemps", s'est réjouit Haise, satisfait. "Je pense que c’est le meilleur match de notre saison, je me suis régalé !".