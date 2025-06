Un temps cité à Anderlecht, un ancien coach de Pro League est une option pour un club de Serie A

Il n'y aura pas de nouveau coach à Anderlecht : Besnik Hasi va rester en poste. Mark Van Bommel était l'une des deux pistes citées.

Deux noms revenaient systématiquement au moment d'évoquer la succession de Besnik Hasi, réalistes ou non : Philippe Clément et Mark Van Bommel. Non pas que des négociations aient été engagées, mais si la direction avait décidé de se séparer de Hasi, il eut été probable que ces deux pistes fussent explorées.

Clément, désormais, est cité... au Sparta Prague (lire ici), où il pourrait donc rebondir après son licenciement des Glasgow Rangers. Et c'est maintenant Mark Van Bommel que l'on cite loin de la Jupiler Pro League, où il a remporté le titre avec l'Antwerp en 2023.

Le média Fichajes affirme en effet que Van Bommel est l'une des deux pistes citées pour devenir entraîneur de Pise, en Serie A. L'autre nom est une vraie légende en Italie puisqu'il s'agirait d'Andrea Pirlo. L'ancienne star de Milan et de la Juventus est sans poste depuis août dernier et son passage à la Sampdoria.

Van Bommel n'est bien sûr pas un inconnu en Serie A non plus, puisqu'il a porté le maillot de l'AC Milan de 2011 à 2012, à 50 reprises. Il avait remporté le championnat en 2011 avant de finir vice-champion en 2012.

Après son départ d'Anvers, le Néerlandais avait été cité comme potentiel sélectionneur des Diables Rouges, puis comme successeur de Brian Riemer à Anderlecht, avant d'être encore évoqué récemment pour reprendre les rênes des Mauves à la place de Besnik Hasi. Mark Van Bommel aime la Belgique, et apprécierait de rester près des Pays-Bas (où son nom circule souvent aussi). Filera-t-il finalement en Italie?